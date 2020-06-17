شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: غرفة اللبس هي مكمن الخطورة من كورونا حال عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أنه كان يتمنى ان تتم الاجتماعات بين اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وممثلي الأندية قبل قرار عودة الدوري.

وأضاف جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذى يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية زملكاوي، اليوم الثلاثاء: " الكرة في مصر تعني غرفة اللبس، وغرفة اللبس عندنا هي مكمن الخطورة في عودة الدوري المصري، انما الاجراءات الاحترازية خارج الغرفة فالدولة لديها الامكانيات لتطبيقها بشكل مثالي".

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وطالب مسئولو القلعة البيضاء الاتحاد المصري بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم و الانتظار حتى تستقر الأمور بشأن إنتشار فيروس كورونا.

كما اقترح نادي الزمالك فكرة لعب بطولة كأس مصر هذا الموسم بشكل طبيعي بدلا من الدوري كتجربة فقط نظرا لقلة عدد مباريات البطولة عن مسابقة الدوري.