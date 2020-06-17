شكرا لقرائتكم موهبة بيراميدز يكشف أسباب فشل انتقاله للأهلي وحقيقة المفاوضات الحالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز ومنتخب الشباب، إن ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب، يتابع باستمرار تدريبات جميع اللاعبين خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

قال إبراهيم عادل نجم منتخب الشباب خلال تصريحات تلفزيونية: "لم أتلقى مفاوضات من ناديي الأهلي أو الزمالك في الفترة الجارية، وكل ما يتم تداوله مجرد كلام في الإعلام".

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وتابع: "شرف لأي لاعب إرتداء قميص الأهلي أو الزمالك، ولكن أحلم بالإحتراف خارج مصر وخاصة في دوريات أوروبا".

وعن كواليس انتقاله لبيراميدز وعدم توقيعه للنادي الأهلي، أوضح: "كنت لاعبًا في نادي المريخ وفاوضني الأهلي بالفعل ولكن نادي بيراميدز تقدم بمبلغ مالي أكبر من الأهلي لذلك نادي المريخ وافقوا على انتقالي لبيراميدز بسبب الأزمة المالية للنادي".

وضاف: "سعيد باللعب في بيراميدز بسبب منحي الفرصة والتي كانت ستكون صعبة حالي انتقالي للقلعة الحمراء".