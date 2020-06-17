شكرا لقرائتكم محمد فاروق يكشف الموقف النهائي لـ"كاسونجو" مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، الموقف النهائي للكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة. Advertisements وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "كارتيرون طلب من إدارة الزمالك ضرورة الاستغناء عن المهاجم الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة". وأضاف: "قرار المدير الفني لفريق الزمالك جاء بسبب عدم اقتناعه بإمكانيات المهاجم الكونغولي، حيث طلب التعاقد مع مهاجم أفريقي مميز بدلا منه.

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