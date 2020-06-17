شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: عودة الدوري ضرورية.. مصر مش أقل من ألمانيا وإنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إنه يجب على جميع أندية الدوري المصري الموافقة على عودة المسابقات المحلية من جديد في الفترة المقبلة.

وأكد ربيع ياسين فخلال تصريحات تلفزيونية: "على الـ18 نادي في الدوري المصري الموافقة على عودة الدوري حتى لو هيهبطوا، فمصر لا تقل عن الدول التي عادت بها الألعاب الرياضية وخاصة كرة القدم".

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وتابع: "أنظروا إلى ريال مدريد وبرشلونة وأندية الدوري الإنجليزي، ومصر لا تقل عن ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وجميع الدول التي قررت استئناف النشاط الرياضي".

وعن متابعته للاعبي فريق الشباب نظرًا لتعليق التدريبات في فيروس كورونا المستجد، أوضح: "أنا لازم أعمل شغلي، فأنا مربي للأجيال ولازم أتابع اللاعبين بشكل يومي ونستعد لخوض تصفيات أمم إفريقيا".