شكرا لقرائتكم الزمالك يعقد جلسة مع حازم إمام لحسم تجديد تعاقده مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادى الزمالك، على عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع حازم إمام الظهير الأيمن وكابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، لحسم ملف تجديد اللاعب والحصول على توقيعه رسميا، خاصة بعدما أنهى مسئولو الزمالك الاتفاق مع حازم إمام على كل التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد.

وفى سياق آخر، استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فكرة إقامة معسكر مغلق للفريق، استعدادا لعودة الدورى المقرر لها 25 يوليو المقبل وفقا لقرارات وزارة الشباب والرياضة، وأكد كارتيرون لمعاونيه أنه يفضل خوض التدريبات فى الفترة الأولى عقب عودة النشاط داخل مقر النادى، حيث سيتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات وسيتم الاستعانة بملاعب الناشئين مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة اللاعبين والعاملين بالنادى والفريق.