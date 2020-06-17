شكرا لقرائتكم رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية: قدمنا مقترح بعدم استخدام غرف تبديل الملابس قبل المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه حال وجود صعوبات في استئناف الدوري سنعيد تقييم الموقف ونضع اشتراطات جديدة.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبوتس 1: قبل بدء التدريبات لابد من الكشف الطبي على اللاعبين والأجهزة الفنية للتأكد من خلوهم من كورونا، كما أننا قدمنا مقترح بعدم استخدام غرف تبديل الملابس قبل المباريات.

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تابع: ندرك حجم الصعوبات والتخديات التي ستواجهنا عد عودة النشاط، كما أن التكلفة المالية اصعب الأمور التي تواجه الأندية بعد عودة النشاط.

شدد على أن دوريات الدرجة الأدنى ستواجه صعوبات أكبر بسبب ضعف الإمكانيات الموجودة لديها بعكس أندية الدوري الممتاز.