شكرا لقرائتكم الوداد المغربى يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع وليد الكرتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف بول بوت، المدير الرياضى لنادى الوداد المغربي، حقيقة مفاوضات الأهلى والزمالك مع لاعب الفريق وليد الكرتي.

أضاف: "لم تحدث مفاوضات مباشرة من الزمالك للتعاقد معي، ولكن وكيلى أخبرنى أنهم يتواصلون معه، فى ذلك الوقت كنت ملتزما مع منتخب كينيا، وكان من الصعب أن أتركهم فى هذا الوقت".

وقال بوت فى تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "لقاء جمهور التالتة": "الكرتى لاعب مميز ومكسب لأى فريق، وأتيحت له فرص عديدة للاحتراف ومنهم الزمالك والأهلي، ولكن الوداد لا يسعى للاستغناء عن اللاعب، لأن النادى يرغب فى الحصول على دورى أبطال إفريقيا ويحافظ على قوامه"، وعن ملف دورى أبطال افريقيا، أضاف: "الأندية الأربعة فى نصف النهائى أقوياء، ومن الصعب أن أتوقع الفائز باللقب، الفوارق ليست كبيرة، وربما جميعهم متساوون فى الفرص".

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واستكمل: "مصر بلد جميلة وشعبها ودود، أنا دربت الكثير من الأندية فى إفريقيا، ولكن بالتأكيد أرغب فى التدريب داخل مصر، ويعتبر ذلك بمثابة حلم"، وأردف: "أفضل اللاعبين المصريين وأحب كرة القدم المصرية وأعرفها جيدًا، وقضيت الكثير من الأوقات فى مصر وواجهت منتخبها الوطني".

وأتم: "كانت مفاجأة لى خروج المنتخب المصرى من كأس أمم إفريقيا، ربما الأمور لم تسير على ما يرام، لا أستطيع أن أذكر الأسباب، ولكن كانت مفاجأة كبيرة أن يخرج المنتخب بهذه السهولة".