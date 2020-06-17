شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة هامة لحسم تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الأيام المقبلة مع حازم إمام الظهير الأيمن وكابتن الفريق ، لحسم ملف تجديد اللاعب والحصول علي توقيعه رسميا، خاصة بعدما انهي الطرفين الاتفاق علي كافة التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد.

من ناحية أخري، استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فكرة إقامة معسكر مغلق للفريق استعداد لعودة الدوري المقرر لها 25 يوليو المقبل وفقا لقرارات وزارة الشباب والرياضة، وأكد كارتيرون لمعاونيه انه يفضل خوض التدريبات في الفترة الاولي عقب عودة النشاط داخل مقر النادي حيث سيتم تقسيم اللاعبين الي مجموعات وسيتم الاستعانة بملاعب الناشئين مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة اللاعبين والعاملين بالنادي والفريق.

فيما أرسل الجهاز الفني للفريق برنامج تأهيلي وتدريبي خاص للاعبين يتم تطبيقه خلال الأيام المقبلة قبل العودة رسميا الي التدريبات والتي تقرر ان تكون بداية من 20 يونيو الجاري وفقا لقرارات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتضمن البرنامج التدريبي الجديد رفع معدلات اللياقة البدنية من خلال زيادة فترة تدريبات الحركة والجري والتدريب علي فترتين قبل العودة الي التدريبات الجماعية رسميا.

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في سياق مختلف بدأت إدارة نادي الزمالك تفكر جديًا في تغيير حساباتها بالنسبة لصفقات الصضيف المقبل لتدعيم الفريق، بعد الأنباء التي ترددت عن وجود اتجاه لدي الاتحاد الأفريقي "كاف" في استئناف المسابقات الأفريقية الموسم الحالي في سبتمبر المقبل مع منح الأندية التي تشارك في الدور قبل النهائي في البطولتين دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية استثناء في القيد الأفريقي.