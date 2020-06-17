شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق : كيف تقرر الدولة عودة الحياة الرياضية والأندية ترفض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الإعلامى إبراهيم فايق تعجبه من رفض بعض أندية الدورى الممتاز لعودة الحياة الرياضية من جديد واستئناف النشاط الرياضى والدورى الممتاز بعد التوقف الذى طال منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيرس كورونا، موضحًا إنه كان من المفترض أن تحارب تلك الأندية كل الظروف من أجل عودة الحياة من جديد خاصة وإنهم أصحاب المصلحة الأولى فى هذا الشأن.

أضاف إبراهيم فايق خلال تقديم برنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" كيف تتحدى الدولة كل تلك الظروف من أجل أن تُعيد الحياة الرياضية من جديد وتتحامل على نفسها، وفى نفس التوقيت تجد أن الأندية نفسها ترفض هذه الخطوة، بل وتعارض بشدة.

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أردف إنه يجب على الأندية التكاتف والعمل على عودة الحياة الرياضية لطبيعتها وتفادى كل تلك الأزمات، خاصة وأن الرياضة تعكس مدى قدرة الدولة على تخطى أزماتها والتعايش مع الفيروس مثلما حدث فى معظم الدول الأوروبية الكبرى.

حددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة اليوم عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدي أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.