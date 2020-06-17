شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى : لاعبو سموحة يخضعون للكشف الطبى قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، خضوع جميع لاعبى الفريق السكندرى لكشف طبى يوم الخميس المقبل و ذلك قبل العودة الى التدريبات الجماعية يوم السبت عقب قرار وزارة الشباب و الرياضة باستئناف النشاط الرياضى خلال الايام القليلة المقبلة ، وأوضح حمادة صدقي خلال تصريحات إذاعية عن إمكانية عودة الدوري المصري بعد قرار وزارة الرياضة قائلاً "أطالب اتحاد الكرة بتوضيح الموقف خلال الفترة المقبلة سواء باستكمال بطولة الدوري المصري، أو اللعب في كأس مصر وإعلان جدول مباريات الفترة المقبلة و من الصعب عودة التدريبات يوم 20 من الشهر الجاري ثم لعب بطولة الدوري يوم 25 يوليو أي بعد 35 يوما، رغم استمرار توقف الدوري لـ3 شهور، كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالأمس على عودة التدريبات نهاية الشهر الجارى، على أن تتم عودة الدورى يوم 25 يوليه المقبل.

من ناحية أخرى اقترب عاطف حنفى مدير الكرة بسموحة من تولى منصبه السابق فى النادى مرة أخرى بعد الإتفاق على كافة التفاصيل مع فرج عامر رئيس النادى خاصة وأنه يعرف كل كبيرة وكبيرة عن الفريق .

ورحل عاطف حنفى عن صفوف الفريق مع تعاقد مجلس الإدارة مع التوأم حسن ، ونظرا لوجود إبراهيم حسن كمدير للكرة رحل حنفى وتولى نفس المنصب فى فاركو الذى ينافس على الصعود لدورى الأضواء فى المجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى ، ويعانى سموحه من عدم وجود مدير للكرة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمادة صدقى الذى رحب كثيرا بعودة عاطف حنفى من جديد خاصة وانه عمل سويا عندما كان صدقى مديرا فنيا للموج الأزرق من قبل .