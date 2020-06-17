أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يوافق على بند الـ8 سنوات بالمنصب فى اجتماع الجبلاية .. و إلغاء بند الـ70 سنة

الأهلي يوافق على بند الـ8 سنوات بالمنصب فى اجتماع الجبلاية .. و إلغاء بند الـ70 سنة

شهد اجتماع 6 أندية من الدوري الممتاز و اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الموافقة على تطبيق بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة المقبلة على المنصب بمعني أن أي شخض تواجد فى منصب العضوية لـ8 سنوات يحق له الترشح على منصب آخر ولكن لا يحق له الترشح على العضوية مجدداً.

الأهلى يرد بالمستندات على محامى تركى آل الشيخ فى بيان رسمى

أصدرت إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانا رسميا ، فيما يخص العلاقة مع السيد تركي آل الشيخ، جاء فيه في إطار الإحترام المتبادل بين الطرفين، قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2020 إلغاء قراره السابق، ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، ومخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لرد كافة تبرعات وهدايا آل الشيخ التي دخلت خزينة الأهلي، لأنها أصبحت جزءا من ممتلكات النادي، ولا يملك مجلس الإدارة سلطة التصرف فيها إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

لاعبو الأهلى يستعلمون من جهاز الكرة عن موعد عودة التدريبات الجماعية

استعلم لاعبو الأهلى من جهاز الكرة بالنادى عن موعد العودة للتدريبات، بعد قرار الدولة بعودة النشاط فى ظل عدم وصول أى إخطار لهم حتى الآن، خاصة أن بعضهم يتواجد خارج القاهرة ويحتاج بعض الوقت للعودة تمهيداً للانتظام فى التدريبات، وأبلغ فايلر المدير الفنى للفريق والمتواجد حالياً فى سويسرا لقضاء إجازة مع أسرته جهازه المعاون بإقامة التدريبات فى تمام الساعة الخامسة مساء يومياً، فى الوقت الذى لم يؤكد هل سيعود الفريق للتدريبات بداية من يوم السبت المقبل، كما تمت الإشارة إليه فى قرار مجلس الوزراء أم سيتم التأخر عن ذلك الموعد.

تركى آل الشيخ: مصر وقيادتها وشعبها فى قلبى..خلافاتى مع أشخاص

وجه تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة جديدة، وكتب عبر صفحته على فيس بوك: "أرجو عدم الخلط بين الأشخاص والكيانات أو مصر.. مصر وقيادتها وشعبها في قلبي .. خلافاتي مع أشخاص.. وأنا لازلت أقول أثق في قضاء مصر العريق".

رئيس إنبي يكشف كواليس الاجتماع مع الجبلاية وسيناريوهات عودة الدوري

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أكد زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، إن الاجتماع الذي عقد اليوم، بين اتحاد الكرة والأندية شهد موافقة الأهلي والنادي البترولي علي عودة الدوري مع طلب بعض الأمور ومنها التعاقد مع جهة طبية تكون مسئولة عن فرق الدوري، قائلا:"قرار الدولة بعودة النشاط الكروي بمثابة عودة الحياة والدولة تملك كل التفاصيل وأكثر دراية من الجميع بالتفاصيل لذلك ملتزمين بكل القرارات التي تصدرها الدولة أما الأربع أندية التي تحفظت علي عودة الدوي كان لها بعض المتطلبات ومنها عودة اللاعبين الأجانب واتحاد الكرة تفهم الموقف وسيقوم بالمساعدة في تنفيذ المتطلبات".

إيهاب جلال يرفض استئناف تدريبات المقاصة قبل صرف مستحقات اللاعبين

رفض إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة استئناف الفريق تدريباته الجماعية خلال الفترة المقبلة، الا بعد حل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة منذ ما يقرب من 8 أشهر، وكشف مصدر داخل فريق مصر للمقاصة أن إيهاب جلال تحدث مع إدارة النادي وأكد لهم رفضه التام لخوض أي تدريبات جماعية في ظل وجود أزمة مالية تسببت في تأخر مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، ويأتي رد فعل إيهاب جلال عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بعودة الفرق الجماعية للتدريبات بداية من 20 يونيو الجاري علي أن يعود الدوري بداية من 25 يوليو المقبل.

شبانة في لايف ”الخليج 365” ..الأهلي يستعين بكبار أوروبا قبل العودة للتدريبات

كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف ”الخليج 365” أن الأهلي استعان بكبار أندية أوربا ومنها ريال مدريد الأسباني ويايرن ميونخ الألماني للحصول منهما على الكتيب الخاص بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي قاموا بتطبيقها تمهيدا للاستعانة بها وتطبيقها مع الفريق الأحمر قبل العودة للتدريبات، وأكد شبانة في لايف الخليج 365 أن الأهلي يرغب في توفير أعلى سبل الوقاية والحماية للاعبيه لتجنب حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بعد استئناف التدريبات.

كارتيرون يستبعد إقامة معسكر مغلق للزمالك عقب عودة التدريبات

استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فكرة إقامة معسكر مغلق للفريق استعداد لعودة الدوري المقرر لها 25 يوليو المقبل وفقا لقرارات وزارة الشباب والرياضة، وأكد كارتيرون لمعاونيه انه يفضل خوض التدريبات في الفترة الاولي عقب عودة النشاط داخل مقر النادي حيث سيتم تقسيم اللاعبين الي مجموعات وسيتم الاستعانة بملاعب الناشئين مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة اللاعبين والعاملين بالنادي والفريق.