شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس يبحث عن رحلة طيران للعودة من بلجيكا بعد استدعاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف دودو الجباس مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، جهوده فى البحث عن رحلة طيران من بلجيكا إلى القاهرة للعودة إلى مصر قبل نهاية الإسبوع الجارى، وذلك فى إطار استعدادات الفريق السماوى لعودة التدريبات الجماعية والمقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى، عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة عودة النشاط الرياضى فى جميع الأندية بداية من يوم 20 المقبل.

وأخبر الجهاز الإدارى لبيراميدز، دودو الجباس بإنه تم تحديد يوم 25 يوليو الجارى لعودة التدريبات الجماعية، وعليه أن يوفق أوضاعه والعودة سريعًا إلى القاهرة، حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو الجارى، وعودة الدورى والمسابقات الرسمية يوم 25 يوليو المقبل.

وكان أشرف صبحى قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.