شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: ثورة في إنبي بعد إقرار خصومات من عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك ثورة من قبل لاعبي فريق إنبي وذلك بعدما تم إصدار اقرارا للخصم من عقودهم في الموسم الجاري، وقال عمر ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا "لاعبو إنبي حصلوا علي 50% من قيمة عقودهم قبل توقف النشاط، ولكنهم تفاجئوا خلال الأيام الماضية خلال ذهابهم إلى النادي لصرف الـ25 % (القسط الثالث) ان النادي هيدفع 10% فقط بمعنى أن اللاعب سيحصل على 60% فقط من قيمة عقده وسيتم خصم 40% حال عدم استكمال الدوري".

وأوضح حسبما ذكر القرار: "الـ10% الذي سيصرفهم النادي هيسددها علي طريقتين، الأولي أن اللاعيبين الراحلين نهاية الموسم ستحصل على الـ10% كاملة.. بينما اللاعبون المستمرون داخل الفريق ستحصل على 5% فقط الموسم الجاري بينما سيتم خصم 5% من الموسم المقبل".

وتابع: "بعض اللاعبين وافقوا على القرار في ظل الظروف التي تمر بها الأندية وتوقف النشاط" ، وأضاف: "تفاجئ بعض اللاعبين خلال صرف المستحقات بخصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب وهو ما أثار غضبهم وقاموا بتمزيق الإقرار الذي وقعوا عليه".

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