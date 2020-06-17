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شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: ثورة في إنبي بعد إقرار خصومات من عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح حسبما ذكر القرار: "الـ10% الذي سيصرفهم النادي هيسددها علي طريقتين، الأولي أن اللاعيبين الراحلين نهاية الموسم ستحصل على الـ10% كاملة.. بينما اللاعبون المستمرون داخل الفريق ستحصل على 5% فقط الموسم الجاري بينما سيتم خصم 5% من الموسم المقبل".
وتابع: "بعض اللاعبين وافقوا على القرار في ظل الظروف التي تمر بها الأندية وتوقف النشاط" ، وأضاف: "تفاجئ بعض اللاعبين خلال صرف المستحقات بخصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب وهو ما أثار غضبهم وقاموا بتمزيق الإقرار الذي وقعوا عليه".
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