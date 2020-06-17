شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك : كارتيرون يناقش خطة العودة مع معاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد جمال عبر قناة الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بدأ في مناقشة خطة عودة الفريق للتدريبات مع الجهاز المعاون عقب قرار وزارة الشباب والرياضة بعودة الفرق الجماعية للتدريبات 20 يونيو الجاري علي أن يعود الدوري رسميا يوم 25 يوليو المقبل.

من ناحية أخري يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الأيام المقبلة مع حازم إمام الظهير الأيمن وكابتن الفريق ، لحسم ملف تجديد اللاعب والحصول علي توقيعه رسميا، خاصة بعدما انهي مسئولو الزمالك الاتفاق مع حازم امام علي كافة التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد.

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في سياق مختلف استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فكرة إقامة معسكر مغلق للفريق استعداد لعودة الدوري المقرر لها 25 يوليو المقبل وفقا لقرارات وزارة الشباب والرياضة، وأكد كارتيرون لمعاونيه انه يفضل خوض التدريبات في الفترة الاولي عقب عودة النشاط داخل مقر النادي حيث سيتم تقسيم اللاعبين الي مجموعات وسيتم الاستعانة بملاعب الناشئين مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة اللاعبين والعاملين بالنادي والفريق.

بينما ارسل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامج تأهيلي وتدريبي خاص للاعبين يتم تطبيقه خلال الأيام المقبلة قبل العودة رسميا الي التدريبات والتي تقرر ان تكون بداية من 20 يونيو الجاري وفقا لقرارات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتضمن البرنامج التدريبي الجديد رفع معدلات اللياقة البدنية من خلال زيادة فترة تدريبات الحركة والجري والتدريب علي فترتين قبل العودة الي التدريبات الجماعية رسميا.