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المقاولون العرب : أهلاً بعودة الدوري.. لابد أن يعود الجميع بالاجراءات الإحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عادل فتحي، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه موافق على قرار استئناف مسابقة الممتاز، عقب قرار وزارة الشباب و باستئناف النشاط الرياضى خلال الايام القليلة المقبلة  ، موضحاً خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا "أتقدم بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على مجهوداته الكبيرة لما يقدمه في الدولة، كما أقدم شكري إلى السيد رئيس الوزراء، ووزير الرياضة و سأحضر جلسة اتحاد الكرة غدًا وسأوافق على استئناف الدوري، والجميع في عمله، العمال في المصانع، الإعلاميين في عملهم، فيجب أن يعود اللاعبين إلى تدريبباتهم ومباريتهم و سنأخذ كافة الاجراءات الإحترازية خوفًا على اللاعبين، فسلامة اللاعبين والمدربين وجميع العاملين في المجال الرياضي هي الأهم".

فيما شهد اجتماع اتحاد الكرة الذى عقد اليوم بحضور 6 أندية دوري ممتاز على رأسهم الأهلي مع اللجنة الخماسية ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري وأسفر الإجتماع عن التالي :

حددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة اليوم عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة  ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.

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