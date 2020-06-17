المقاولون العرب : أهلاً بعودة الدوري.. لابد أن يعود الجميع بالاجراءات الإحترازية

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فيما شهد اجتماع اتحاد الكرة الذى عقد اليوم بحضور 6 أندية دوري ممتاز على رأسهم الأهلي مع اللجنة الخماسية ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري وأسفر الإجتماع عن التالي :
حددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة اليوم عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.
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