شكرا لقرائتكم خبر عن فايز عريبي: نرحب بعودة النشاط..ونساند الدولة في قراراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب فايز عريبي رئيس نادي طنطا، بالقرارات التي أعلنها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمس، بشأن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، وقال عريبي فى تصريحات تلفزيونية : "نرحب بعودة النشاط الرياضي رغم رفضنا السابق ولكن نساند الدولة فى كافة قراراتها، ويجب أن نوجه التحية لأشرف صبحي وزير الرياضة بشأن المرونة التى كشف عنها بعد صدور القرارات بالأمس" ، وشدد عريبي على أنه من الصعب استئناف الموسم الكروي، خاصة أن موعد العودة في نهاية شهر يوليو المقبل، وهناك 17 جولة متبقية، تحتاج إلى ما يقرب من شهرين ونصف.

من ناحية أخرى ، شهد اجتماع اتحاد الكرة الذى عقد اليوم بحضور 6 أندية دوري ممتاز على رأسهم الأهلي مع اللجنة الخماسية ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري وأسفر الإجتماع عن التالي :

حددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة اليوم عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.

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كشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.

كما أكد بكري سليم فى تصريحات صحفية عقب أجتماع اليوم عقب انتهاء الاجتماع، أن الأندية اقترحت على اللجنة الخماسية الاكتفاء بما قدم من مسابقة الدورى بالموسم الحالى، ومنح الأهلى لقب المسابقة، مع انطلاق موسم جديد يبدأ من أول أغسطس لحصول الأندية على فترة إعداد كافية، هو ما سيتم مناقشته مع وزير الرياضة.

عرضت بعض أندية الممتاز على اللجنة الخماسية أن يكون الموسم الجديد من الدورى يقام بنظام "مجموعتين" إلا أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني رفضت المقترح.