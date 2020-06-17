شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف ”الخليج 365”.. الأهلي يغري فايلر بالمكافأت ..وعرض سويسري يثير أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف ”الخليج 365” أن مسئولي الأهلي اغروا السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمضاعفة مكافأت الفوز بالبطولات في محاولة لمنع رحيله ومواجهة الاغراءات المادية التي يتلقاها المدرب للرحيل عن النادي بعد نجاحه بشكل كبير في قيادته للفريق الأحمر منذ توليه المسئولية.

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وأكد شبانة في لايف الخليج 365 أن الأهلي سيرفع راتب فايلر لـ2مليون دولار سنويا في العقد الجديد بزيادة 500 الف دولار عن عقده السابق في الوقت الذي اكد مسئولو الأهلي لفايلر انه سيتم النظر في مضاعفة الفوز ببطولات دوري ابطال افريقيا والدوري العام وكأس مصر بداية من الموسم المقبل.

تابع شبانه أن هناك عرض جديد يثير أزمة داخل الأهلي وهو من نادي جراسهوبرزالسويسرى الذى ظلب رينيه فايلر وهو ما نشر فى الصحف السويسرية وهو ما يثير الكثير من الشكوك حتي الأن فى استمرار فايلر مع الأهلي من عدمه .

ويظهر الإعلامي محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هي الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.