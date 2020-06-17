شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يوافق على بند الـ8 سنوات بالمنصب فى اجتماع الجبلاية .. و إلغاء بند الـ70 سنة

الأهلي يوافق على بند الـ8 سنوات بالمنصب فى اجتماع الجبلاية .. و إلغاء بند الـ70 سنة

الأهلى يرد بالمستندات على محامى تركى آل الشيخ فى بيان رسمى

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