- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يوافق على بند الـ8 سنوات بالمنصب فى اجتماع الجبلاية .. و إلغاء بند الـ70 سنة
الأهلي يوافق على بند الـ8 سنوات بالمنصب فى اجتماع الجبلاية .. و إلغاء بند الـ70 سنة
الأهلى يرد بالمستندات على محامى تركى آل الشيخ فى بيان رسمى
لاعبو الأهلى يستعلمون من جهاز الكرة عن موعد عودة التدريبات الجماعية
تركى آل الشيخ: مصر وقيادتها وشعبها فى قلبى..خلافاتى مع أشخاص
رئيس إنبي يكشف كواليس الاجتماع مع الجبلاية وسيناريوهات عودة الدوري
إيهاب جلال يرفض استئناف تدريبات المقاصة قبل صرف مستحقات اللاعبين
شبانة في لايف ”الخليج 365” ..الأهلي يستعين بكبار أوروبا قبل العودة للتدريبات
كارتيرون يستبعد إقامة معسكر مغلق للزمالك عقب عودة التدريبات
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 6 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.