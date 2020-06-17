شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يبدأ إجراء تحاليل للاعبيه وشراء المستلزمات الطبية قبل عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود الرفاعى رئيس الجهاز الطبى بوادى دجلة وعضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، إن الفريق الدجلاوى بدأ بالفعل فى شراء كافة المستلزمات الطبية المتمثلة فى "الكحول والكمامات وغيره" فى إطار الاستعداد لعودة استئناف التدريبات الجماعية، عقب قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعودة النشاط بداية من يوم 20 الجارى، على أن يعود الدورى الممتاز بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

أضاف رئيس الجهاز الطبى بدجلة، إن النادى بدأ بالفعل من اليوم، فى إجراء التحاليل اللازمة للاعبى الفريق، حيث تم الحصول على عينات من الدم لخضوعها للتحليل قبل تحديد موعد عودة التدريبات.

أردف عضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، إنه لم يتم تحديد أجهزة طبية ضخمة لتتواجد فى الأندية قبل عودة النشاط، وإنما كل ما تم التأكيد عليه هو وجود جهاز لقياس درجات الحرارة لللاعبين قبل دخول النادى وأدوات التعقييم والكمامات، وتحديد مسارات لللاعبين وبوابات للدخول الخروج منعمًا لحدوث اختلاط.

وحددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة اليوم عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدي أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.