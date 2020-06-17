شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: جارى التعاقد مع مستشفي لعزل أى حالة كورونا تظهر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الكشف عن أول إجراء وقائى سيتبع عند استئناف الدورى حال الوصول إلى قرار رسمى بهذا الشأن بين اتحاد والأندية، حيث تم الاتفاق على أن يتم التعاقد مع إحدى المستشفيات لتصبح مكانًا لعزل أى حالة كورونا تظهر فى الدورى، وفقا لتصريحات زكريا السيد، رئيس نادي إنبي.

واجتمع مساء اليوم 6 أندية من أندية الدورى الممتاز، واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لمناقشة بنود اللائحة الجديدة والأمور الخاصة بعودة النشاط الرياضى ومسابقة الدورى العام، بعد قرار لجنة إدارة الإزمات برئاسة الوزراء بعودة النشاط بداية من يوم 20 من الشهر الجارى، على أن يعود الدورى والمسابقات الرسمية من 25 يوليو المقبل.

أكد رئيس إنبى فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن الإجتماع كان مثمرًا لأبعد الحدود، موجهًا الشكر لعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية على إدارته للجلسة بإسلوب إحترافى، لافتًا إلى إنه تم الاتفاق على أن يتم التعاقد مع أحدى المستشفيات لتصبح مكانًا لعزل أى حالة كورونا تظهر فى الدورى.

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أضاف زكريا السيد، أن الإجتماع كان مقسمًا لشقين الأول مناقشة ملف عودة النشاط والأزمات التى ستواجه الأندية وكيفية حلها، قائلاً: "موضوع عودة الدورى قرار دولة، ويجب على الجميع إحترامه، خاصة وإنه يعكس للعالم أن مصر قادرة على التعايش مع أزمة كورونا مثل باقى الدول الأوروبية، ونحن نثق فى دولتنا ونؤيد قرارها ويجب علينا الالتزام به.. وكل ما يقع على أن استفسر عن بعض الأمور وكيف سيتم سير المرحلة المقبلة".

تابع رئيس إنبى أن الشق الثانى من الجلسة كان متعلقًا بمناقشة بنود اللائحة، وتم الاتفاق على أن تلك المناقشة لا تعنى الموافقة على البنود، إلا إنه سيتم إرسال نسخة من اللائحة لجميع الأندية لدراستها ثم إرسال خطابات رسمية بالموافقة أو رفض اللائحة بعد ذلك.

أستطرد حديثه، مشيرًا إلى إنه تم الاتفاق على إنشاء رابطة الأندية، تكون بمثابة كيان نادى مستقل من الناحية المالية والإدارية، ولها جمعية عمومية وميزانية فى شكل شركة مساهمة، والـ 18 نادى يكونون بمثابة أعضاء الجمعية العمومية لتلك الرابطة وكل نادى يقوم بترشيح ممثلاً عنه فى الانتخابات وفى النهاية يتم اختيار 5 منهم ليصبحوا مجلس تلك الرابطة.