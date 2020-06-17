شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: بيراميدز يمنح إكرامي 5 مليون مقدم تعاقد و15 سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " عن حصول شريف اكرامي حارس مرمي النادي الأهلي والذي أعلن رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجاري على 5 مليون جنيه من نادي بيراميدز ،وهي عبارة عن مقدم التعاقد للسنة الأولي في عقده الذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه بالسنة الأولى.

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تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامح مع شبانه على صفحات الخليج 365 رغم عدم إعلان بيراميدز عن ضم الحارس الدولي إلا أنه وقع بالفعل علي عقد لمدة 3 سنوات مع بيراميدز واجتاز شريف اكرامي الكشف الطبي، إلا أن الاعلان لن يتم إلا بعد الكشف عن مصير الموسم الجاري ومن المتوقع أن يتأخر الاعلان حتى نهاية الموسم بعد قرار وزير الشباب والرياضة باستكمال الموسم.

أضاف محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن أحمد الشناوي أقترب من الرحيل بنسبة كبيرة عن بيراميدز خلال هذا الموسم بعد توقيع شريف إكرامي لبيراميدز.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.