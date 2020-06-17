شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يؤجل عودة التدريبات الجماعية للاعبى المصرى .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تأجيل قرار عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية إلى ما بعد اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة لمعرفة الموقف النهائى من عودة النشاط الكروى بشكل رسمى ، ومن المقرر أن يحضر محمد الخولى نائب رئيس المصرى البورسعيدى مندوبا عن النادى فى اجتماع الأندية مع الجبلاية يوم الخميس المقبل طبقا للجدول الذى وضعته اللجنة الخماسية لإستقبال أندية الدورى ومناقشة الامر معها بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الكروى نهاية الشهر الجارى على أن يتم استئناف مسابقة الدورى يوم 25 يوليه المقبل .

كانت مسابقة الدورى توقفت منذ منتصف مارس الماضى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم اجمع بداية من العام الجارى وأدت لتجميد النشاط الكروى فى كافة البلدان ، إلا انه وبعد حصر الوباء فى دول اوروبا عاد النشاط بشكل تدريجى فى الدورى الأسبانى والإيطالى والإنجليزى والفرنسى .

من ناحية أخرى كشف كريم العراقي ظهير أيمن المصري ، ومنتخب مصر تحت 23 عامًا، أن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية سواء من الأهلي أو الزمالك، وكلها أخبار تردد فقط فى وسائل الإعلام، والنادي لم يتلقي أي مخاطبات رسمية خاصة ان عقدي ممتد لموسمين.

تابع كريم العراقي فى تصريحاته لقناة أون تابم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر قائلًا : أن المصري رفض عرضًا من أحد الأندية البرتغالية قيمته مليون دولار، وفضلو استمراري مع الفريق.

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وعن تفضيله للأهلي و الزمالك ، قال كريم العراقي : لكل وقت أدان ولا أسبق الأحداث الأهلي و الزمالك من الكبار ، ولكني لاعب فى المصري وهناك مفاوضات لتجديد عقدي معهم والمصري بيتي ولن يكون هناك أي خلاف فى حالة الرغبة فى تجديد العقد ورغبتهم فى الانتظار لما بعد اوليمبياد طوكيو 2021 ووصول عرض أفضل.

أضاف كريم العراقي أنه يفضل الإحتراف الخارجي فى ذلك التوقيت لصغر سنه ورغبته فى خوض تجربة الإحتراف ، و المصري ينتظر وصول أكبر عرض مادي لبيعي.