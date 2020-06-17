شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك السابق: هل تظهر كورونا في الدوري وتختفي في الأفراح والخماسي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغني لاعب الزمالك السابق والمدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن كورونا ليست عائقاً حقيقياً أمام عودة الدوري العام كما يدعي البعض، خاصة بعد القرار الذي أعلنه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الأثنين، بعودة الأندية إلى التدريبات يوم 20 يونيو الجاري، على أن تستأنف مسابقة الدوري العام يوم 25 يوليو المقبل.

وقال عبد الغني في تصريحات لـ ”الخليج 365”: بعض الأندية تتدعي أن كورونا تمثل خطراً في حالة عودة النشاط، رغم أن أغلب اللاعبين منذ توقف المسابقة لم يلتزموا بالتباعد الاجتماعي، وعلى العكس تماماً بعضهم احتفل بزفافة في حفلات مليئة بالتجمعات، وبعضهم لعب مباريات الخماسي، فهل مباريات الدوري هي التي ستمثل أزمة؟.

أضاف عبد الغني، كل ناد يبحث عن مصلحته الشخصية في القرار ولا ينظر إلى مصلحة القطاع، أتلقى بشكل يومي العديد من الرسائل من لاعبين ومدربين تدهورت حالتهم المادية بسبب توقف النشاط والمسابقات، بعضهم ليس لديه أكثر من مائة جنية ولديه التزامات أسرية.

أضاف مدرب المقاولون: أحترم وزارة الرياضة واللجنة الخماسية على هذا القرار، أسهل أمر هو إلغاء المسابقة ولكنهم اتخذوا القرار الأصعب والأفضل لصالح الرياضة المصرية، فالبعض لا ينظر إلى الحالة المادية التي وصل إليها الكثير من العاملين في مجال الرياضة بل واللاعبين أيضاً نتيجة توقف النشاط.

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