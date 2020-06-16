باولو مالديني يشيد بتدشين قطر لاستاد المدينة التعليمية

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استاد المدينة التعليمية

أشاد نجم كرة القدم الإيطالي المخضرم باولو مالديني بتدشين قطر لاستاد المدينة التعليمية ثالث ملاعب بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر رغم تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم.

وقال مالديني في مداخلة بالفيديو نشرتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر للمونديال بمناسبة تدشين الملعب المونديالي : "أمر رائع ومميز للغاية أن يكون التدشين لأحد ملاعب المونديال في هذا التوقيت" ، مشيدا بالجهود التي تُبذل من أجل استضافة مونديال 2022 ".

وأوضح : "الشعب القطري لطيف ويتحلى بالمعرفة ويريد التعلم. وفي جميع الأوقات التي زرت فيها قطر ، كنت أشاهد المشاعر المذهلة التي يكنها الناس لعالم كرة القدم... ذهبت إلى هناك مع فريقي وكذلك مع عائلتي ، وذهبت بنفسي ، ووالدي كان يعمل هناك. شغف القطريين بهذه الرياضية أمر لا يصدق".