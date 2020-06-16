الامارات | بايرن ميونيخ يتوج بطلاً للدوري الألماني.. للمرة الثامنة

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يتوج بطلاً للدوري الألماني.. للمرة الثامنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج بايرن ميونيخ بلقبه الثامن تواليا في الدوري الالماني لكرة القدم والثلاثين في تاريخه، بفوزه الثلاثاء على مضيفه فيردر بريمن بهدف نظيف حمل توقيع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين.

وابتعد العملاق البافاري بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني قبل مرحلتين من النهاية، وبات الاخير عاجزا عن اللحاق بمنافسه حتى في حال فوزه بالمباريات الثلاث الاخيرة.

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وحقق فريق المدرب هانزي فليك فوزه السابع تواليا منذ استئناف الموسم الذي توقف في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن يعاود نشاطه في منتصف مايو خلف أبواب موصدة.



سجل الفائزين في المواسم العشرة الأخيرة

2019-2020: بايرن ميونيخ

2018-2019: بايرن ميونيخ

2017-2018: بايرن ميونيخ

2016-2017: بايرن ميونيخ

2015-2016: بايرن ميونيخ

2014-2015: بايرن ميونيخ

2013-2014: بايرن ميونيخ

2012-2013: بايرن ميونيخ

2011-2012: بوروسيا دورتموند

2010-2011: بوروسيا دورتموند

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