شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يشترط ضم «السعيد» للاستغناء عن «وادى» للزمالك.. ومحاولات لإنهاء أزمة القيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة نادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، الحصول على خدمات عمر السعيد، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظير الموافقة على رحيل المهاجم الفلسطينى محمود وادى لصفوف القلعة البيضاء، وذلك بعدما تمسك مسؤولو الزمالك بالتعاقد مع اللاعب الذى يرحب بالرحيل عن المصرى وخوض تجربة جديدة مع أبناء ميت عقبة، بداية من الموسم المقبل، ويسعى مسؤولو المصرى لتوفير بديل جيد للمهاجم الفلسطينى فى حال رحيله عن بورسعيد مع انطلاق الموسم الجديد، ووجد المصرى ضالته فى عمر السعيد، خاصة أنه شارك مع القلعة البيضاء فى العديد من البطولات المهمة، سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى ويمتلك خبرات جيده تؤهله لقيادة هجوم الفريق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نجح فيه الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى فى الاتفاق مع عدد من اللاعبين من أجل التعاقد معهم فى الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الذى يعانى من نقص حاد فى الصفوف منذ الميركاتو الشتوى الماضى، على خلفية إيقاف القيد بناءً على قرار من الاتحاد الدولى على خلفية الحكم الذى صدر ضد النادى بسبب عدم دفع المستحقات المالية للاعب الإيفوارى شيخ موكورو لناديه الأسبق هلال الأبيض السودانى.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو المصرى جلسة عن طريق الفيديو كونفرانس بصحبة المحامى الدولى نصر عزام، المكلف بإدارة تلك القضية فى الاتحاد الدولى، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإنهاء الأمر قبل فتح باب القيد الصيفى، حتى يتسنى للفريق البورسعيدى التعاقد مع اللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معهم.