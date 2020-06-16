شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مغاربة أشعلوا الدورى المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على مدار التاريخ الحديث للكرة المصرية سطع عدد كبير من لاعبى المغرب فى سماء الدورى الممتاز وأثبتوا جدارة كبيرة وقدموا مستويات فنية مميزة دفعت الجماهير للارتباط بهم كثيرا.

ويأتى عبدالقادر البرازى، حارس منتخب المغرب الذى انتقل لصفوف الإسماعيلى فى نهاية التسعينيات من القرن الماضى، واحدا من النجوم المغاربة البارزين فى تاريخ المسابقة، وتألق البرازى فى حراسة عرين الدراويش على مدار 3 مواسم، وتميز بالرشاقة الكبيرة التى منحته الدفاع عن عرين النادى الساحلى بامتياز.

عمر النجدى مهاجم فريق مصر للمقاصة السابق، تألق كثيرا خلال مشواره مع الفريق الفيومى، حيث سجل النجدى واحدا من أشهر أهدافه فى شباك الزمالك موسم 2011، وهو الهدف الذى كان له سبب كبير فى تقدم الأهلى وخطفه للدرع فى ذلك الموسم الشهير، حيث كان طارق يحيى هو من يدرب الفريق الفيومى آنذاك.

وليد أزارو مهاجم الأهلى الحالى، والمعار لصفوف الاتفاق السعودى، نال إشادة كبيرة من قبل خبراء اللعبة فى مستهل مشواره مع القلعة الحمراء، حيث استطاع صاحب السرعات الفائقة تحطيم عدة أرقام قياسية ووضع اسمه ضمن سجل هدافى المسابقة المصرية، فضلا عن تسجيله بقميص أبناء التتش فى كافة المسابقات بالموسم قبل الماضى، ليلقبه أنصار الأهلى بالأسد المغربى، وحفر أزارو اسمه بحروف من ماس فى سجلات الكرة المصرية بتسجيله 18 هدفا فى موسم 2017-2018 أصبح من خلالها أكثر لاعب محترف يسجل فى موسم واحد متفوقا على الغانى أوتاكا.

خالد بوطيب، نجم المنتخب المغربى، هو واحد ممن أثار انتقالهم لصفوف الزمالك فى يناير من عام 2019 ضجة كبيرة لما كان يقدمه اللاعب من مستويات فنية مميزة بقميص منتخب أسود الأطلس، إلا أن كثرة الإصابات عرقلت من مسيرة بوطيب مع الزمالك ويقوم اللاعب بفسخ تعاقده من طرف واحد مع النادى الأبيض بسبب أزمة فى المستحقات.

وعلى الرغم من عدم خوضه عددا كبيرا من المباريات بقميص الزمالك، إلا أنه كان صاحب أهم أهداف القلعة البيضاء خلال مشوار الفريق نحو التتويج بالكونفدرالية الإفريقية فى النسخة الماضية، حيث سجل حميد أحداد هدفا قاتلا فى شباك بتروأتلتيكو الأنجولى فى عقر داره، أعاد الفارس الأبيض من جديد للصورة وأحيا آماله فى المنافسة.

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وتطول القائمة لتشهد كلاً من سعيد ميلودى وتوفيق أدموجى ثنائى فريق الكروم ومن بعده بلدية المحلة، وعبدالسلام بن جلون مهاجم فريق نادى الإسماعيلى، وصلاح البليون لاعب فريق أسمنت السويس.