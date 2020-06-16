شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توج بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي والـ30 في تاريخه، الثلاثاء، وذلك بعد تغلبه على فيردر بريمن بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما في الأسبوع الـ32 للدوري.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 76 من 32 مباراة خاضها الفريق في المسابقة التي يتبقى على نهايتها جولتين فقط، ويأتي خلفه بوروسيا دورتموند بـ66 نقطة، ويخوض غدًا الأربعاء مباراته أمام ماينز في هذه الجولة، فيما توقف رصيد بريمن عند النقطة 28، في المركز قبل الأخير.

سجل هدف الفوز للبافاري في شباك فيردر بريمن، روبرت ليفاندوفيسكي، الذي اعتلى صدارة هدافي «البوندزليجا» بـ31 هدفًا.

بايرن ميونخ وفيردر بريمن