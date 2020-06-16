شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فياريال على مايوركا.. وتعادل خيتافي مع إسبانيول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق فياريال الفوز على ريال مايوركا بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.
سجل كارلوس باكا هدف الفوز لفريق فياريال، ليرفع رصيده إلى النقطة 44 في المركز السابع، بينما يتجمد رصيد مايوركا عند النقطة 25، في المركز الـ18.
وضمن منافسات نفس الجولة، تعادل فريقا خيتافي وإسبانيول سلبيًا، ليضيف كل منهما نقطة وحيدة إلى رصيده.
ورفع خيتافي رصيده إلى النقطة 47، في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد إسبانيول للنقطة 24 في المركز الـ19 قبل الأخير.
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