شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نجوم خطفهم الموت من التألق فى الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرحل عدد كبير من الناس عن عالمنا ويفارقون الحياة بأجسادهم وتبقى أرواحهم خالدة بين من أحبوهم ومواقفهم الإنسانية حية حاضرة فى أذهاننا وقلوبنا.

علاء على، نجم الزمالك وبتروجيت وعدد من أندية الدورى المصرى الممتاز، دوّن فصلاً جديداً من كتاب رحيل نجوم الكرة المصرية فى ريعان شبابهم، حيث فارق ابن الـ31 عاماً الحياة فى الحادى عشر من نوفمبر من العام المنصرم 2019، بعد صراع قصير المدى مع مرض السرطان.

وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية، فارق الحياة العديد من نجوم اللعبة فى سن صغيرة، وكان رحيلهم بمثابة النار التى كوت قلوب عشاقهم وجماهير المستديرة فى مصر بشكل عام.

فى نوفمبر من عام 1998 رحل عن عالمنا محمد عمر الأكو، نجم دفاع المصرى البورسعيدى، عن عمر يناهز الـ29 عاماً، إثر حادث سيارة أليم على طريق دمياط- بورسعيد، فى فاجعة أصابت عشاق النادى البورسعيدى.

وتلقت جماهير الكرة المصرية صدمة من العيار الثقيل فى أغسطس من عام 2006، بإذاعة نبأ وفاة محمد عبدالوهاب خلال تدريبات فريق النادى الأهلى، إثر أزمة قلبية فارق على إثرها الحياة وهو فى الثالثة والعشرين من عمره.

ويرحل محمد فاروق «بنزيما»: مهاجم الاتحاد السكندرى السابق، فى يونيو من عام 2018، عن عمر يناهز الـ32 عاماً، إثر أزمة قلبية داهمته خلال خوض مباراة بالمنيا مع أصدقائه.

ويشهد ديسمبر من عام 2014 على حادث سيارة مأسوى يؤدى إلى وفاة يوسف محيى، لاعب فريق الشباب بنادى الزمالك، المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، ليفارق اللاعب الحياة وهو فى سن الحادية والعشرين.

أحمد وحيد، أحد نجوم فريق نادى الترسانة، ومنتخب مصر للشباب، المتوج بلقب أمم إفريقيا 2003، فارق الحياة إثر حادث سيارة أليم فى سبتمبر من عام 2006.

حادث سيارة جديد يفارق أحد نجوم الكرة المصرية الحياة على إثره، وهو أيمن رمضان، نجم الإسماعيلى، وأحد نجوم خط دفاع منتخب مصر للشباب مطلع الألفية الحالية، حيث فارق الحياة بعد اعتزاله اللعبة، وبالتحديد فى أغسطس من عام 2013 عن عمر يناهز الـ36 عاماً.

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وتستيقظ جماهير الكرة المصرية على صدمة بتلقى خبر وفاة أحمد إكرامى، نجم حراسة الأهلى والترسانة ومنتخب مصر للشباب، فى فبراير من عام 2006 عن عمر يناهز الـ26 عاماً.

وتلقت جماهير نادى الإسماعيلى صدمة كبرى ونبأ مفزعًا بوفاة نجم وهداف الدراويش محمد حازم فى نوفمبر من عام 1986، عم عمر يناهزالـ26 عاماً، فور عودته من لقاء فريقه أمام غزل المحلة فى حادث سيارة.

وتُوفى عبد الله سامى، لاعب خط وسط الاتحاد السكندرى والجونة، غرقاً بمعدية مدينة الصف، فى أغسطس من العام الجارى، عن عمر يناهز الـ31 عاماً.

ويرحل أسطورة نادى الإسماعيلى محمد مرسى حسين، الشهير بـ«رضا»، فى سبتمبر من عام 1965، عن عمر يناهز الـ26 عاماً، إثر حادث سيارة أليم على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوى.