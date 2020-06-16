شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند على رأس المرشحين لجائزة الفتى الذهبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أُسدل الستار عن القائمة الأولية لجائزة الفتى الذهبى لعام 2020 التى تمنح لأفضل لاعب شاب على كل ما قدمه خلال العام. وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإنَّ أنسو فاتى مهاجم برشلونة الشاب تواجد فى القائمة التى تضم 100 لاعب شاب. وأضافت الصحيفة: «فاتى صاحب الـ17 عامًا من بين المرشحين، لكن المرشح الأبرز للفوز بها، هو إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، والذى يتوقع الكثيرون فوزه بها».

وتابعت: «المهاجم النرويجى يواجه منافسة قوية من زميله فى صفوف بوروسيا دورتموند جادون سانشو، الجناح الإنجليزى». وأردفت: «لاماسيا حاضرة بشكل كبير فى القائمة، فظهر منها إريك جارسيا (مانشستر سيتى) أليخاندرو ماركيز (يوفنتوس) وخوان ميراندا المُعار لشالكه، وأبيل رويز (براجا) وكوبو المُعار لصفوف ريال مايوركا من ريال مدريد». يُذكر أن من بين المرشحين كامافينجا لاعب خط وسط رين، وهدف ريال مدريد فى الميركاتو، وكاراموكو ديمبلى لاعب سيلتك، وسيرجينيو ديست الظهير الأيمن لأياكس، ورودريجو نجم ريال مدريد، وتونالى لاعب بريشيا، وفيران توريس لاعب فالنسيا.