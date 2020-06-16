شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يتفوق على رونالدو فى زمن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الأرجنتينى ليونيل ميسى فريقه برشلونة لتحقيق الانتصار برباعية نظيفة على ريال مايوركا، فى أول مباراة بعد عودة النشاط الرياضى باستئناف بطولة الدورى الإسبانى من جديد، عقب فترة التوقف بسبب تفشى وباء كورونا.

وسجل ميسى هدفًا فى المباراة، ليرفع رصيده إلى 20 هدفًا فى الليجا هذا الموسم.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن ميسى بات أول لاعب يُسجل 20 هدفا أو أكثر 12 موسما متتاليا ببطولات الدورى، وهو رقم قياسى.

وأضافت أن البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بات فى المركز الثانى خلف ميسى بـ11 موسما على التوالى (9 مواسم فى الليجا، وموسمان فى الدورى الإيطالى).

وأشارت الصحيفة إلى أن أقرب ملاحقى الثنائى هم روبرت ليفاندوفسكى وسيرجيو أجويرو وتيرى هنرى بـ5 مواسم متتالية.

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