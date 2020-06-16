شكرا لقرائتكم خبر عن «عشان يدبسني».. ماجد سامي يكشف عن «لفتة خبيثة» من محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ماجد سامي، مالك وادي دجلة، عن موقف جمعه برئيس الأهلي محمود الخطيب، الثلاثاء، في مقر القلعة الحمراء، قبل الاجتماع مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

وكتب «سامي» عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «في لفتة خبيثة من الكابتن محمود الخطيب، أثناء لقاء جمعنا في النادي الأهلي قبل اجتماع اتحاد الكرة اليوم، حرص الكابتن على أن يلتقط المصورين صورة لي مع درع نادي القرن عشان يدبسني، فسألته هو ده الحقيقي ولا اللي بالمحسوبيات والمجاملات».

كانت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، عقدت اجتماعا مع 6 من أندية الدوري الممتاز وهي: الأهلي والاتحاد السكندري ومصر للمقاصة وطلائع الجيش وإنبي ووادي دجلة، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مع أعضاء الجمعية العمومية.

ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، تم خلال الاجتماع مناقشة آلية عودة النشاط، ومتطلبات وصعوبات الأندية خلال الفترة المقبلة، ووعدت اللجنة بدراسة الأمر لتنفيذ هذه الطلبات.

كما تم عرض موقف اللائحة، ومناقشة اقتراح تعديل بعض بنودها، وأثنت الأندية وأيدت مقترح إنشاء الروابط المستقلة، مما ينعكس عليه من استفادة على جميع الأندية.

وذكر الموقع أنه تم عرض الاشتراطات الطبية لاستئناف المسابقات من الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، وأكد الحضور على دعمهم للجنة، ورغبتهم في التعاون معها.

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