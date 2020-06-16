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بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني بعد فوزه على بريمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

توج بايرن ميونخ رسمياً بلقب الدوري الألماني البوندسليجا موسم 2019/2020 قبل جولتين من نهاية المسابقة بفوزه اليوم على فيردر بريمن.

وحقق بايرن ميونخ فوزاً صعباً بهدف نظيف على مستضيفه فيردر بريمن ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري الألماني البوندسليجا.

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ودخل فريق بايرن ميونخ  المباراة بقوة وسرعة ونجح بالتقدم على حساب مستضيفه فيردر بريمن بهدف أول في أواخر الشوط الأول عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

ونجح روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف رائع للغاية في الدقيقة 43 من عمر المباراة، بطريقة رائعة بعد استلامه الكرة على الصدر من تمريرة بواتينج.

ووصل بايرن ميونخ إلى النقطة رقم 76 ضامناً لقبه الثامن على التوالي، بينما بقى رصيد فيردر بريمن عند النقطة رقم 28 في المركز 17 في منطقة الخطر.

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