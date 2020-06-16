شكرا لقرائتكم الطائرة تحيل أحمد عبد الدايم للتحقيق لتعطيل سير عمل الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحال سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد إلى التحقيق بسبب تعطيل سير عمل الاتحاد.

وقال رئيس اللجنة المؤقتة فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن سبب إحالة المدير التنفيذى للتحقيق تقديم الأخير ٤ شكاوى كيدية ضد اللجنة إلى اللجنة الأولمبية، وقال سامح حمدي: عبد الدايم يتهم اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بإنهاء عمل موظفين وهذا غير صحيح لأن الحقيقى هو إنهاء عمل لجان لديها عمل خارجى فى ظل ظروف تعليق النشاط وليس إنهاء عمل موظفين.

وكشف سامح حمدى عن إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى للاتحاد .

وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، إنه ينتظر بروتوكول وزارة الصحة مع الرياضة الذى سيتم إرساله للاتحادات الرياضية لتطبيقه فى حالة عودة النشاط تدريجيا مثلما أعلنت الحكومة مسبقا .

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كما كشف رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .

بينما أكد حمدى على تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد والتى كان مقررا إقامتها يوم 26 يونيو الجارى لحين الانتهاء من تصنيف الأندية الجديد حتى نهاية المسابقات حين إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا، وتحديد موعد جديد فور الانتهاء من تحديد التصنيف.