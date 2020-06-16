شكرا لقرائتكم المقاصة: نوافق على تتويج الأهلي بالدوري ولكن نرفض استكمال المسابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، أن النادي الفيومي موافق بشكل كامل على تتويج النادي الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قال اللواء بكري سليم خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي حاسم الدوري منذ فترة طويلة للغاية بفارق نقاط كبير عن أقرب منافسيه لذلك نادي مصر للمقاصة موافق تتويج الأهلي باللقب".

Advertisements

وتابع: "اجتمعنا مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأبلغته بموافقتنا على تتويجه بالدوري ولكنه ضد استئناف المسابقة بسبب ضيق الوقت بالإضافة إلى خوفه على سلامة اللاعبين".

وأضاف: "اتحاد الكرة أبلغنا أنه سيتحمل كافة المصاريف بشأن الإجراءات الطبية والتعقيم للحفاظ على الجميع من فيروس كورونا".

وتابع: "أطالب بإلغاء الدوري بسبب ضيق الوقت بالإضافة إلى أن النادي الأهلي اقترب من حسم الدوري".