شكرا لقرائتكم إنبى: اتفقنا مع اللجنة الخماسية تفعيل رابطة الأندية المحترفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد زكريا السيد رئيس نادي انبي اتفاق الأندية التي حضرت اجتماع اليوم باتحاد الكرة مع اللجنة الخماسية على تفعيل رابطة الأندية المحترفة.

أضاف زكريا السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "ملعب التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "طالبنا بتفعيل رابطة الأندية المحترفة وعمر الجنايني كان متفهماً للغاية بضرورة تفعيل دور الرابطة في المستقبل القريب".

وقال زكريا السيد: "وجود رابطة أندية محترفة ضروري للغاية للحفاظ على حقوق الأندية".

اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عقدت اجتماعًا مع 6 أندية دوري ممتاز اليوم الثلاثاء فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري .

أعلن أشرف صبحى تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، وكشف عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.

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وأكد أشرف صبحي أن عودة الحياة الرياضية وتخفيف الآثار والأعباء الإقتصادية الناتجة عن توقف النشاط هو هدف القيادة السياسية كاشفًا عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.