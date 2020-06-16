شكرا لقرائتكم المقاولون: سنعلن غدا موافقتنا على عودة الدوري يوم ٢٥ يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد عادل فتحي، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه موافق على قرار استئناف مسابقة الدوري المصري الممتازو حسبما أعلن السيد وزير الرياضة أمس.
وأكد محمد عادل فتحي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أتقدم بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على مجهوداته الكبيرة لما يقدمه في الدولة، كما أقدم شكري إلى السيد رئيس الوزراء، ووزير الرياضة".
وتابع: "سأحضر جلسة اتحاد الكرة غدًا وسأوافق على استئناف الدوري، والجميع في عمله، العمال في المصانع الإعلاميين في عملهم، فيجب أن يعود اللاعبين إلى تدريبباتهم ومباريتهم".
وأوضح: سنأخذ كافة الإجراءات الإحترازية خوفًا على اللاعبين، فسلامة اللاعبين والمدربين وجميع العاملين في المجال الرياضي هي الأهم".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون: سنعلن غدا موافقتنا على عودة الدوري يوم ٢٥ يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.