شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض استثناء طاهر محمد بوضع شرط جزائي في عقد شراؤه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي، يواصلون محاولتهم لتوفير بديل رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، والذي تنتهي إعارته في القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.
وأكد عمر ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيونية، أن لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح ترى أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب هو أفضل بديل لتعويض غياب رمضان.
وأوضح: "اللجنة بدأت المفاوضات الرسمية مع طاهر محمد طاهر، الذي يحلم بالاحتراف في أوروبا، ولكن هذا السبب يصدر مخاوف داخل اللاعب، بأنه لو انتقل للأهلي سيعرقل انتقاله لأوروبا لذلك طلب من مسؤولي الاهلي وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالاحتراف الخارجي نظير مبلغ مالي محدد"
وأتم: "مسؤولو الاهلي رفضوا الشروط الجزائية خصوصا أنه لا يوجد اي لاعب في القلعة الحمراء عقده يتضمن شرط جزائي".
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