شكرا لقرائتكم قناة الزمالك: الـ 7 بطولات أكبر من 9!!.. لو فيثاغورس عايش كان شنق نفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد جمال مقدم برنامج زملكاوي، على قضية نادي القرن القائمة بين الزمالك والأهلي قائلا: "لا تنتظروا قرار المحكمة الرياضية في قضية لقب نادي القرن، الزمالك هو نادي القرن بحكم أبدي من جماهيره الوفية والشرفاء في العالم".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذى يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية زملكاوي، اليوم الثلاثاء: "عايزين تقنعونا أن 7 بطولات أكبر من 9!!.. ده لو فيثاغورس عايش كان شنق نفسه".

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وطالب مسئولو القلعة البيضاء الاتحاد المصري بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم و الانتظار حتى تستقر الأمور بشأن إنتشار فيروس كورونا.

كما اقترح نادي الزمالك فكرة لعب بطولة كأس مصر هذا الموسم بشكل طبيعي بدلا من الدوري كتجربة فقط نظرا لقلة عدد مباريات البطولة عن مسابقة الدوري.