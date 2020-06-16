شكرا لقرائتكم مدرب المقاولون: كورونا لا تعيق عودة الدورى ولكن كل نادٍ يبحث مصلحته فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء عبد الغنى لاعب الزمالك السابق والمدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن كورونا ليست عائقاً حقيقياً أمام عودة الدورى العام كما يدعى البعض، خاصة بعد القرار الذى أعلنه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أمس الاثنين، بعودة الأندية إلى التدريبات يوم 20 يونيو الجاري، على أن تستأنف مسابقة الدورى العام يوم 25 يوليو المقبل.

وأكد عبد الغنى فى تصريحات لـ"الخليج 365": بعض الأندية تتدعى أن كورونا تمثل خطراً فى حالة عودة النشاط، رغم أن أغلب اللاعبين منذ توقف المسابقة لم يلتزموا بالتباعد الاجتماعي، وعلى العكس تماماً بعضهم احتفل بزفافه فى حفلات مليئة بالتجمعات، وبعضهم لعب مباريات الخماسي، فهل مباريات الدورى هى التى ستمثل أزمة؟

وتابع عبد الغنى: كل نادٍ يبحث عن مصلحته الشخصية فى القرار ولا ينظر إلى مصلحة القطاع، أتلقى بشكل يومى العديد من الرسائل من لاعبين ومدربين تدهورت حالتهم المادية بسبب توقف النشاط والمسابقات، بعضهم ليس لديه أكثر من مائة جنية ولديه التزامات أسرية.

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أضاف مدرب المقاولون: أحترم وزارة الرياضة واللجنة الخماسية على هذا القرار، أسهل أمر هو إلغاء المسابقة ولكنهم اتخذوا القرار الأصعب والأفضل لصالح الرياضة المصرية، فالبعض لا ينظر إلى الحالة المادية التى وصل إليها الكثير من العاملين فى مجال الرياضة بل واللاعبين أيضاً نتيجة توقف النشاط.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.