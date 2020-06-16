شكرا لقرائتكم المقاولون العرب: الأهلي لم يفاوضنا رسميًا لضم طاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عادل فتحي، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن النادي لم يتلقى أي مفاوضات رسمية من قبل النادي الأهلي من أجل شراء طاهر محمد طاهر، مهاجم ذهاب الجبل".

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وأكد محمد عادل فتحي خلال تصريحات تلفزيونية: "النادي لم يتلقى مفاوضات لضم اللاعب من النادي الأهلي ومستغرب من تلك الأنباء".

وعن موافقة المقاولون بشأن بيع اللاعب، أوضح: "كل شيء في أوانه وننتظر عروض رسمية لضم اللاعب".