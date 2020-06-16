شكرا لقرائتكم دودو الجباس يبحث العودة من بلجيكا بعد عودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث دودو الجباس مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، عن رحلة طيران من بلجيكا إلى القاهرة للعودة إلى مصر قبل نهاية الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار استعدادات الفريق السماوى لعودة التدريبات الجماعية والمقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى، عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة عودة النشاط الرياضى فى جميع الأندية بداية من يوم 20 المقبل.

وأخبر الجهاز الإدارى لبيراميدز، دودو الجباس بأنه تم تحديد يوم 25 يوليو الجارى لعودة التدريبات الجماعية، وعليه أن يوفق أوضاعه والعودة سريعًا إلى القاهرة، حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو الجارى، وعودة الدورى والمسابقات الرسمية يوم 25 يوليو المقبل.