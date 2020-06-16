شكرا لقرائتكم وادى دجلة يبدأ في تجهيز المستلزمات الطبية استعدادا لعودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح محمود الرفاعى رئيس الجهاز الطبى بوادى دجلة وعضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، أن الفريق الدجلاوى بدأ بالفعل فى شراء كل المستلزمات الطبية المتمثلة فى "الكحول والكمامات وغيره" فى إطار الاستعداد لعودة استئناف التدريبات الجماعية، عقب قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعودة النشاط بداية من يوم 20 الجارى، على أن يعود الدورى الممتاز بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

وأكد رئيس الجهاز الطبى بدجلة، أن النادى بدأ بالفعل من اليوم، فى إجراء التحاليل اللازمة للاعبى الفريق، حيث تم الحصول على عينات من الدم لخضوعها للتحليل قبل تحديد موعد عودة التدريبات.

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أردف عضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، إنه لم يتم تحديد أجهزة طبية ضخمة لتتواجد فى الأندية قبل عودة النشاط، وإنما كل ما تم التأكيد عليه هو وجود جهاز لقياس درجات الحرارة للاعبين قبل دخول النادى وأدوات التعقيم والكمامات، وتحديد مسارات للاعبين وبوابات للدخول الخروج منعمًا لحدوث اختلاط.