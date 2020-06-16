شكرا لقرائتكم رئيس إنبى: عودة الدورى 25 يوليو مستحيلة والجناينى يتفهم القرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد زكريا السيد رئيس نادى انبى أن الموعد المحدد لعودة الدورى المصرى الممتاز يوم 25 يوليو مستحيلة للغاية فى ظل صعوبة اعداد اللاعبين لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

أضاف زكريا السيد فى تصريحات خاصة لبرنامج "ملعب التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية يتفهم الموقف وأكد أن الموعد المحدد مفتاح لعودة البطولة لكنه يتفهم حاجة الأندية لمزيد من الوقت من جديد".

تابع رئيس نادى انبى انه والأندية التى حضرت اليوم أقروا جميعاً بعدم جواز الاعتماد على قرار 25 يوليو لعودة الدورى المصرى والأقرب تأجيله لفترة أكبر لاعداد الأندية.

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أكد زكريا السيد، رئيس نادى إنبي، أن الاجتماع الذى عقد اليوم، بين اتحاد الكرة والأندية شهد موافقة الأهلى والنادى البترولى على عودة الدورى مع طلب بعض الأمور ومنها التعاقد مع جهة طبية تكون مسئولة عن فرق الدوري، قائلا:"قرار الدولة بعودة النشاط الكروى بمثابة عودة الحياة والدولة تملك كل التفاصيل وأكثر دراية من الجميع بالتفاصيل لذلك ملتزمين بكل القرارات التى تصدرها الدولة أما الأربع أندية التى تحفظت على عودة الدوى كان لها بعض المتطلبات ومنها عودة اللاعبين الأجانب واتحاد الكرة تفهم الموقف وسيقوم بالمساعدة فى تنفيذ المتطلبات".

وتابع رئيس إنبى أن ناديه طلب إقامة مباراة كل 4 أيام بينما عرض اتحاد الكرة، مشروع اللائحة على الأندية حيث سيضم تشكيل مجلس الجبلاية الجديد، 9 أفراد بينهم رئيس ونائب منتخب ومقعد للمرأة مع تطبيق بند الـ8 سنوات للمنصب حيث يستطيع العضو الترشح بعد مرور 8 سنوات على منصب النائب وحال رغبته فى الترشح بعد 8 سنوات أخرى يكون على منصب الرئيس أى يكون الأمور تصاعدية فى الترشح مع تشكيل رابطة للأندية المحترفين ويتم انتخاب 5 أعضاء لإدارة الرابطة من الأندية.

وشددرئيس إنبى، أن مشروع اللائحة الجديدة سيتم إرساله للأندية بشكل رسمى من أجل إبداء موقفها بشأن كافة بنودها فيما تم التأكيد داخل الاجتماع من جانب الأهلى أن إلغاء الدورى سيكلف النادى خسائر مالية كبيرة لذا طلب الفريق الأحمر والنادى البترولى استكمال المسابقة خاصة بعد قرار عودة النشاط الكروي.