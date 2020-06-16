شكرا لقرائتكم بكري سليم: الأندية حذرت اتحاد الكرة من التسرع في عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أن الأندية تحفظت على عودة الدوري يوم 25 يوليو وأن هناك مقترح ببداية دوري جديد من أول أغسطس والإكتفاء بما قدم حتي الأن من بطولة الدوري.

وأضاف سليم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذى يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية زملكاوي، اليوم الثلاثاء: "نحترم قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي ولكننا نتحفظ عليه"

واجتمع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اليةم الثلاثاء مع 6 أندية وهي النادي الأهلى والذي مثله فى الإجتماع رئيسه محمود الخطيب والاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ومصر المقاصة ممثل فى بكري سليم وإنبي ووادى دجلة وطلائع الجيش.

وتابع بكري سليم، أن الأندية حذرت اتحاد الكرة في اجتماع اليوم من التسرع في عودة النشاط الرياضي.

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وأردف المدير التنفيذي للمقاصة: "اعترضت انا والخطيب ومحمد مصيلحي على تحديد سن 70 سنة كحد اقصى للترشح في انتخابات اتحاد الكرة".

وطالب مسئولو القلعة البيضاء الاتحاد المصري بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم و الانتظار حتى تستقر الأمور بشأن إنتشار فيروس كورونا.

كما اقترح نادي الزمالك فكرة لعب بطولة كأس مصر هذا الموسم بشكل طبيعي بدلا من الدوري كتجربة فقط نظرا لقلة عدد مباريات البطولة عن مسابقة الدوري.