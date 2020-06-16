شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتعهد بعودة اللاعبين المحترفين قبل انطلاق الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعهد اتحاد الكرة اليوم بمساعدة أندية الدوري المصري الممتاز في استعادة اللاعبين المحترفين العرب والأجانب قبل انطلاق البطولة.

أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية تعهد ببذل أقصى جهد لعودة اللاعبين المحترفين خاصة وأنهم أعمدة أساسية في بطولة الدوري المصري.

أضاف زكريا السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "ملعب التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الأندية طالبت بعودة اللاعبين المحترفين لأنه سيكون من الصعب استئناف النشاط بدونه.

أكد زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، إن الاجتماع الذي عقد اليوم، بين اتحاد الكرة والأندية شهد موافقة الأهلي والنادي البترولي علي عودة الدوري مع طلب بعض الأمور ومنها التعاقد مع جهة طبية تكون مسئولة عن فرق الدوري، قائلا:"قرار الدولة بعودة النشاط الكروي بمثابة عودة الحياة والدولة تملك كل التفاصيل وأكثر دراية من الجميع بالتفاصيل لذلك ملتزمين بكل القرارات التي تصدرها الدولة أما الأربع أندية التي تحفظت علي عودة الدوي كان لها بعض المتطلبات ومنها عودة اللاعبين الأجانب واتحاد الكرة تفهم الموقف وسيقوم بالمساعدة في تنفيذ المتطلبات".

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وتابع رئيس إنبي أن ناديه طلب إقامة مباراة كل 4 أيام بينما عرض اتحاد الكرة، مشروع اللائحة علي الأندية حيث سيضم تشكيل مجلس الجبلاية الجديد، 9 أفراد بينهم رئيس ونائب منتخب ومقعد للمرأة مع تطبيق بند ال8 سنوات للمنصب حيث يستطيع العضو الترشح بعد مرور 8 سنوات علي منصب النائب وحال رغبته في الترشح بعد 8 سنوات أخري يكون علي منصب الرئيس أي يكون الأمور تصاعدية في الترشح مع تشكيل رابطة للأندية المحترفين ويتم انتخاب 5 أعضاء لإدارة الرابطة من الأندية.

وشدد رئيس إنبي لليوم السابع، أن مشروع اللائحة الجديدة سيتم إرساله للأندية بشكل رسمي من أجل إبداء موقفها بشأن كافة بنودها فيما تم التأكيد داخل الاجتماع من جانب الأهلي أن إلغاء الدوري سيكلف النادي خسائر مالية كبيرة لذا طلب الفريق الأحمر والنادي البترولي استكمال المسابقة خاصة بعد قرار عودة النشاط الكروي.