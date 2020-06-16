شكرا لقرائتكم لأعلى سعر.. فرج عامر يفتح المزاد على حسام حسن فى الانتقالات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب فرج عامر رئيس نادى سموحة، برحيل حسام حسن مهاجم الفريق، وفتح المزاد من أجل بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإحدى الأندية الراغبة فى التعاقد معه بعد وصول اكثر من عرض مغرٍ آخرهم من الأهلى الذى يحاول بشتى الطرق التعاقد مع اللاعب، أملا فى سد الثغرة فى الجانب الهجومى بعد رحيل المغربى وليد ازارو وعدم وجود سوى مروان محسن والسنغالى ألو بادجى، بالإضافة لصغر سن مهاجم سموحة.

وأكد فرج عامر فى تصريحات خاصة أنه يرحب برحيل حسام حسن فى الميركاتو الصيفى شريطة الحصول على المقابل المادى الذى يليق بإمكانيات اللاعب الفنية وقدرات فريقه، مؤكدا أنه لا يقف إطلاقا فى وجه أى لاعب يرغب فى الرحيل عن النادى السكندرى والأمثلة كثيرة على رأسهم إبراهيم عبد الخالق وطارق حامد اللذان انتقلا للزمالك وإسلام محارب وياسر إبراهيم اللذان انتقلا للأهلى.

وعن تأثر سموحة برحيل اللاعب قال فرج عامر إنه بالتأكيد حسام حسن من اللاعبين المؤثرين فى هجوم الموج الأزرق، إلا أننا إذا رأينا أن مصلحته توافقت مع مصلحة النادى واستطعنا كإدارة توفير البديل، فإننا سنوافق بالتأكيد على رحيله.

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