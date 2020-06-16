شكرا لقرائتكم طارق العشرى يربط عودة اللاعبين للتدريبات بالموقف النهائي من عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية إلى ما بعد اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة لمعرفة الموقف النهائى من عودة النشاط الكروى بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يحضر محمد الخولى نائب رئيس المصرى البورسعيدى مندوبا عن النادى فى اجتماع الأندية مع الجبلاية يوم الخميس المقبل، طبقا للجدول الذى وضعته اللجنة الخماسية للستقبال أندية الدورى ومناقشة الأمر معها بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الكروى نهاية الشهر الجارى، على أن يتم استئناف مسابقة الدورى يوم 25 يوليه المقبل .

كانت مسابقة الدورى توقفت منذ منتصف مارس الماضى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم اجمع بداية من العام الجارى وأدت لتجميد النشاط الكروى فى كافة البلدان، إلا انه وبعد حصر الوباء فى دول اوروبا عاد النشاط بشكل تدريجى فى الدورى الأسبانى والإيطالى والإنجليزى والفرنسى .

من ناحية أخرى كشف كريم العراقى ظهير أيمن المصرى، ومنتخب مصر تحت 23 عامًا، أن ناديه لم يتلق أى عروض رسمية سواء من الأهلى أو الزمالك، وكلها أخبار تردد فقط فى وسائل الإعلام، والنادى لم يتلقى أى مخاطبات رسمية خاصة أن عقدى ممتد لموسمين.

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تابع كريم العراقى فى تصريحاته لقناة أون تابم سبورت مع الإعلامى سيف زاهر قائلًا : أن المصرى رفض عرضًا من أحد الأندية البرتغالية قيمته مليون دولار، وفضلو استمرارى مع الفريق.

وعن تفضيله للأهلى والزمالك، قال كريم العراقى : لكل وقت أدان ولا أسبق الأحداث الأهلى والزمالك من الكبار، ولكنى لاعب فى المصرى وهناك مفاوضات لتجديد عقدى معهم والمصرى بيتى ولن يكون هناك أى خلاف فى حالة الرغبة فى تجديد العقد ورغبتهم فى الانتظار لما بعد اوليمبياد طوكيو 2021 ووصول عرض أفضل.

أضاف كريم العراقى أنه يفضل الاحتراف الخارجى فى ذلك التوقيت لصغر سنه ورغبته فى خوض تجربة الاحتراف، والمصرى ينتظر وصول أكبر عرض مادى لبيعي.