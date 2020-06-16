شكرا لقرائتكم محمد شبانة: إكرامى حصل على 5 ملايين مقدم تعاقد من بيراميدز.. والشناوى يرحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد شبانة فى لايف "اليوم السابع" عن حصول شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، والذى أعلن رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى على 5 ملايين جنيه من نادى بيراميدز، وهى عبارة عن مقدم التعاقد للسنة الأولى فى عقده الذى تبلغ قيمته 15 مليون جنيه بالسنة الأولى.

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تابع الإعلامى محمد شبانة عبر برنامح مع شبانه على صفحات اليوم السابع رغم عدم إعلان بيراميدز عن ضم الحارس الدولى إلا أنه وقع بالفعل على عقد لمدة 3 سنوات مع بيراميدز واجتاز شريف اكرامى الكشف الطبي، إلا أن الاعلان لن يتم إلا بعد الكشف عن مصير الموسم الجارى ومن المتوقع أن يتأخر الاعلان حتى نهاية الموسم بعد قرار وزير الشباب والرياضة باستكمال الموسم.

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أضاف محمد شبانة فى لايف "اليوم السابع" أن أحمد الشناوى اقترب من الرحيل بنسبة كبيرة عن بيراميدز خلال هذا الموسم بعد توقيع شريف إكرامى لبيراميدز.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.